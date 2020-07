Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) aprovou uma indicação, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, indicando ao Governo do Estado a ideia de criar o Programa Corte de Terra.

De acordo com o deputado estadual Ibrain Monteiro, o programa nada mais é do que um conjunto de medidas que auxiliem os pequenos agricultores a prepararem seus respectivos plantios.

“[Queremos] beneficiar os agricultores que queiram preparar a terra para o plantio. Essas pessoas precisam de uma renda para sobreviverem durante essa crise sanitária e econômica que estamos vivendo”, disse o deputado.