Na última quarta-feira, 8 de julho, foi celebrado o Dia Nacional da Ciência. A atual emergência de saúde pela qual o planeta está passando colocou em evidência a importância da produção científica na vida das pessoas. Seja através de estudos na área da saúde, seja por meio do desenvolvimento de produtos tecnológicos, em meio ao caos que se instaurou, as instituições de ensino e pesquisa arregaçaram as mangas e estão trabalhando a todo vapor. O Instituto Federal de Sergipe, por meio de editais de financiamento, campanhas institucionais e iniciativas de membros da comunidade acadêmica, vem contribuindo em diversas frentes para a superação desse cenário.

Um dos exemplos recentes desse empenho vem do Campus Lagarto, com o estudante Luccas Ribeiro. Luccas é aluno do terceiro semestre da graduação em Sistemas de Informação e dedicou parte do período de isolamento social ao desenvolvimento de uma plataforma que monitora o avanço da Covid-19 no município. Ele conta que a ideia surgiu a partir da sua dificuldade para encontrar as estatísticas da pandemia na cidade centralizadas em um site em forma de painel. “A prefeitura, por exemplo, só disponibiliza os dados através de postagens diárias no Instagram. Foi daí que pensei em desenvolver algo que unificasse as informações e facilitasse o acesso”, explica o estudante.

Além do número geral de casos confirmados, recuperados e óbitos, a plataforma traz o percentual de incidência da pandemia por bairro e povoado. Segundo Luccas, a página ainda não está totalmente pronta. Ele pretende aprimorar o design e inserir informações do estado em comparação com os dados do município. “Também quero comparar o número de casos diários com a taxa de isolamento social em Lagarto, que é uma das menores de Sergipe”, afirmou.

Embora tenha desenvolvido a plataforma sozinho, o estudante relata que recebeu dicas de colegas de turma e professores. Contudo, mais do que isso, a influência do IFS nesse projeto está na lá na inquietação inicial que fez a ideia surgir. “Observando a quantidade de projetos e pesquisas voltados para a população promovidos pela instituição, me senti provocado a contribuir de alguma maneira”, confessa Luccas, que também foi aluno do ensino integrado na instituição. “Posso dizer que, para além das questões técnicas, o IFS, em especial o Campus Lagarto, tem participação direta nesse meu gesto”, concluiu.

O Painel Covid Lagarto pode ser acessado através do link a seguir: www.painelcovidlagarto.com.br.