Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, retomou a distribuição de cestas básicas nas zonas rural e urbana do município. Segundo dados oficiais, ao menos, 2.580 famílias de baixa renda terão acesso ao benefício.

Na sede da cidade e regiões circunvizinhas, o reinício beneficiou as famílias assistidas pelo Centros de Referencias e Assistência Social (CRAS), pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Conjunto Albano Franco e pelo Programa Criança Feliz.”A ação segue até a próxima quarta-feira, 15″, informou.

Já na zona rural, já foram distribuídas cestas básicas nas seguintes localidades: Imburana, Villa de João Grampão, Porções, Cova da Onça, Periquito Pelado, Irmã Dorothy, Saco do Tigre, Assentamento J. Amazonas, Madanela, Pindoba, Crioulo de Cima, Crioulo de Baixo, Cabocla, Saco Redondo, Fazenda Ilha, 22 de Novembro, Tanque, Curralinho, Candeal da Cajazeiras, Cajazeiras e Britinho.

Além deles, também foram contempladas as famílias que residem na: Colônia 13, Brasília, Urubu Grande, Carcará, Bonfim, Flechas, Tapera dos Gatos, Rio Fundo, Mariquita de Baixo, Mariquita de Cima, Olhos D’água, Palestina, Roldão, Piabas, Quipé e Saboeiro. “A primeira semana foi encerrada levando alimento para a mesa de 935 famílias”, destacou o Município.

Distribuição iniciou no último dia 07 de julho 1 de 7

Como faço para receber?

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, para ter direito as cestas básicas, o cidadão precisa se inscrever ou renovar seu cadastro na unidade do CRAS do seu bairro; atentar ao chamado e garantir a sua cesta. Para maiores informações entre em contato com a Sedest pelo (79) 3631-4815 de segunda à Sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.