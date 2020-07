Na madrugada deste sábado, 11, um jovem de prenome Igor morreu após colidir com um cavalo enquanto conduzia sua motocicleta, na Avenida Deijaniro Jonas, mais precisamente na entrada do bairro Pratas, em Lagarto.

Segundo informações preliminares, o cavalo estava solto na via e devido ao impacto da colisão, tanto ele quanto o motociclista morreram no local do acidente. Enquanto a motocicleta ficou seriamente danificada.