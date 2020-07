A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.351 casos e 23 novos óbitos. Em Sergipe, 36.046 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 954 morreram. Todos os 23 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Dos casos confirmados, 379 correspondem a exames realizados de 02 a 07 de julho, foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Oito mortes são de Aracaju, com cinco mulheres: 83, com hipertensão e Parkinson; 76, com hipertensão, diabetes e obesidade; 66, sem comorbidades; 79, com hipertensão e diabetes; e 81, com hipertensão. Os homens são: 74 anos, com cardiopatia; 78, com hipertensão; e 71, com diabetes.

Em Nossa Senhora do Socorro, cinco óbitos, sendo três homens, de 67 anos, com diabetes, 30 anos, com hipertensão, e 67, com doença cardiovascular; e duas mulheres, de 76, com hipertensão, diabetes e obesidade, e 70, com hipertensão. De Lagarto, duas mortes: homem, 97, com diabetes e hipertensão; e mulher, 84, com hipertensão.

Nas demais cidades: de Santo Amaro das Brotas, homem, 63, com hipertensão; de São Cristóvão, homem, 79, com Alzheimer; de Laranjeiras, mulher, 41, com doença cardiovascular; de Rosário do Catete, mulher, 79 anos, sem comorbidades; de Itabaiana, homem, 57, com hipertensão e obesidade; de Propriá, mulher, 56, com hipertensão, diabetes e obesidade; de Poço Verde, mulher, 67, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; e de Frei Paulo, homem, 72, com hipertensão e diabetes.

São 23.124 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 66.260 exames e 30.214 foram negativados. Estão internados 707 pacientes, sendo 272 em leitos de UTI (158 na rede pública, sendo 155 adultas e 3 pediátricas; e 114 na rede privada, sendo 110 adultas e 4 pediátricas) e 435 em leitos clínicos (250 na rede pública e 185 na rede privada). São investigados mais 20 óbitos. Ainda aguardam resultado 3.723 exames coletados.