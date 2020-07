O Fórum Desembargador Epaminondas S. de Andrade Lima, sediado em Lagarto, retomará suas atividades presenciais em agosto. É que o Gabinete de Crise do Tribunal de Justiça de Sergipe deliberou, na última sexta-feira, 10, pelo retorno gradual de suas atividades, a partir do dia 03 do próximo mês.

Segundo a Corte Sergipana, a retomada será realizada “de forma gradual e segura” e orquestrada por um plano de retomada que será anunciado ainda nesta semana. Entretanto, suas três fases ocorrerão respectivamente nos dias: 03/08, 24/08 e 14/09. Com isso, o TJSE manterá o trabalho remoto integral até o dia 02/08.

“O plano de retomada, que será publicado no decorrer da próxima semana, padroniza ações, disciplina o atendimento, controle de acesso, circulação e permanência do público externo, servidores e magistrados com foco na prevenção e no enfrentamento do novo coronavírus, além de trazer um cronograma de retorno em fases”, detalhou o TJSE.