Uma pesquisa divulgada na última sexta-feira, 10, pela ONG Open Knowledge Brasil, destaca que Sergipe ocupa 5º colocação entre os estados do país, em relação ao nível de transparência sobre os dados da covid-19. A organização, que avalia, de 0 a 100 pontos os estados brasileiros, o conteúdo, a granularidade e o formato das informações divulgadas da doença, apresentou Sergipe com 87 pontos.

“Nós estamos lutando contra um inimigo invisível, nós estamos lutando pela preservação da vida das pessoas, e tudo que pudermos fazer com clareza, transparência e respeito nós iremos fazer, pois informação, coerência, transparência salvam vidas”, enfatizou o governador Belivaldo Chagas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga boletins epidemiológicos diários da Covid-19. Neles constam informações detalhadas de testes realizados, casos confirmados, casos negativos, de pessoas que receberam alta médica e estão curadas, de pessoas internadas e pessoas que cumprem isolamentos social e de óbitos. Há informações detalhadas também sobre a quantidade de leitos, ocupação numerada e percentual, somada a lista de todas das unidades hospitalares. O número de casos por município e a taxa de índice de isolamento também são apresentadas.

O Índice de Transparência da Covid-19 2.0 faz coleta de dados quinzenal. Desde o primeiro resultado divulgado em maio, Sergipe apresentou melhora e saiu do 12º entre os estados para ocupar hoje a 5ª posição nacional. Os níveis de transparências são descritos por Alto, Bom, Média, Baixo e Opaco.

As informações do Governo do Estado são divulgadas no site oficial de notícias, no perfil na rede social Instagram e no site exclusivo do governo sobre a Covid-19.