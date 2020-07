Rosaires Costa foi aplaudida ao ser conduzida em uma cadeira de rodas por profissionais da saúde que cuidaram dela no Hospital Filantrópico Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto. Moradora de Pinhão, ela ficou 5 dos 8 dias internada respirando com auxílio de oxigênio e é, hoje, uma dos 23.439 mil sergipanos que venceram a Covid-19, conforme último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Emocionada, a professora Rosaires Costa, relatou o sufoco enfrentado pela doença. “Passei por momentos difíceis em minha vida e pensei que não ia sair dessa. O médico me disse que meus pulmões estavam comprometidos assim que recebi o diagnóstico, e por isso eu me desesperei. Passei 5 dias no oxigênio, não conseguia respirar, nem aguentava comer nada pois estava com cansaço. Deus me curou e me salvou!”, disse a paciente que também agradeceu as equipes médicas que a cuidaram.

O governador Belivaldo Chagas comemorou e pontuou a dedicação do Governo em meio a dificuldades. “Já são 23 mil pessoas curadas da Covid-19 no estado de Sergipe. Notícias como essas me encorajam a superar as dificuldades, e a seguir trabalhando para ajudar a salvar vidas. Estamos lutando para vencer essa crise sanitária o mais rápido possível”, disse.

O Governo do Estado vem ampliando a assistência à saúde para a população. Em abril eram 27 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, na rede pública Estadual. Hoje são 203 novos leitos de UTI para sergipanos com diagnóstico graves de coronavírus. Para isso, foi necessário adquirir respiradores, materiais e medicamentos específicos, contratar equipes médicas e outros profissionais especializados, abrir, adaptar, reformar ou e estruturar unidades hospitalares, tanto na capital quanto em alguns interiores.

Nos próximos dias, a meta do Governo é instalar mais leitos podendo chegar a 233 leitos de UTI da rede estadual de UTI.