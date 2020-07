Mais uma medida de prevenção para o novo coronavírus aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A Indicação nº 193, de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC), propõe ao Governo do Estado, que determine a Polícia Militar (PM/SE), juntamente com a Secretaria de Saúde, a realização de blitz com medição de temperatura e teste rápido para controle do COVID-19 em Sergipe.

“A medida tem a finalidade de detectar de maneira rápida os infectados pelo vírus, a partir de uma ação em que os motoristas são parados com uma blitz normal, mas têm sua temperatura medida, e caso apresente febre, passam por um teste rápido para detectar o COVID-19”, reforçou Capitão Samuel.