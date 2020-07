Entre 16 e 17 de junho, os valores de R $ 600 e R $ 1.200 já foram depositados pelo público na Conta Poupança Social Digital da CAIXA, de maneira escalonada conforme dados de aniversário do beneficiário.

O calendário de saque em dinheiro teve início no dia 6 de julho, também de forma escalonada pelo mês de nascimento. No entanto, uma previsão inicial era de que ele chegasse ao dia 18 de julho, quando os nascidos em dezembro permitiriam sacar.

Nos dados disponíveis para saque, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para uma conta de beneficiário indicado, sendo salva pela CAIXA ou conta em outro banco.

Cartão de débito virtual CAIXA

O beneficiário não precisa de sacrifício ou auxílio para transações ou dinheiro. O aplicativo CAIXA Tem a possibilidade de o cidadão fazer transferências bancárias e ainda pagar contas, como água, luz e telefone. Além disso, o aplicativo disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual da CAIXA. Com ele, é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos credenciados. O cartão também é aceito em diversas lojas físicas. Para utilizá-lo, o beneficiário precisa gerá-lo.

Para isso, o primeiro passo é atualizar o CAIXA Tem. Depois, entre no aplicativo e acesse o ícone Cartão de Débito Virtual. Feito isso, o usuário pode digitar uma senha do CAIXA Tem. Em seguida, apareça os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”. Pronto. O cartão está disponível. O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra, é necessário gerar um novo código.

Pagamento nas maquininhas com QR Code

Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, disponível para compras on-line, ou a CAIXA também oferece a opção “pagine na maquininha”, forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos usuários habilitados. É uma funcionalidade para a leitura do QR Code criado pelas “máquinas” dos produtos e pode ser facilmente rastreado pela maioria dos telefones móveis com câmera. Quando o cliente seleciona a opção “Paginar na máquina”, sem aplicativo, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve apontar o celular para a leitura do QR Code criado na “maquininha” do estabelecimento.