Neste artigo, em Lagartense, você aprenderá as melhores maneiras de fazer uma recarga Claro com cartão de crédito. Nesse sentido, essas opções são:

1) App Recarga Crédito

2) App Recarga Celular Claro

3) Recarga Claro por SMS

4) App Recarga Claro Sao Paulo

5) Recarga Programada Claro

1) App Recarga Crédito – Recarregue seu plano Claro Controle

O primeiro aplicativo sobre o qual falaremos hoje é o Recarga Crédito, uma ferramenta criada pelo RecargaPay. Sem dúvida, este aplicativo é ideal para fazer uma recarga Claro com cartão de crédito, pois os usuários recebem reembolso de 5% para cada operação. Da mesma forma, a plataforma é muito fácil de usar. Com esse aplicativo, você pode recarregar gratuitamente seus planos de Claro Controle, pois a plataforma não cobra taxas adicionais por cada transação. Então, para saber mais sobre esse app de recargas, entre no site de Recargacrédito.

O Claro Controle é um plano da operadora de telefonia para ter muitas horas de navegação e conexão com a internet. Nesse sentido, a Claro Controle possui 3 planos principais, um dos 3 GB que custa R$ 49,00. O outro é de 8 GB por R$ 54,00 e o último de 10 GB por R$ 64,00.

O App Recarga Crédito é ótimo porque oferece todos os métodos de pagamento: recarga com cartão de débito e crédito, pagamentos em casas lotéricas, transferências e depósitos bancários e muito mais.

2) App Recarga Celular Claro: O melhor para recarregar os planos Pré

Em segundo lugar, temos o App Recarga Celular Claro, outra ferramenta criada pelo RecargaPay. Nesse sentido, nos deparamos com outra opção muito conveniente ao fazer uma recarga Claro com cartão de crédito, pois ele não só permite recargas para essa operadora, mas também para Vivo, Oi, TIM, Nextel e Algar. Este é o aplicativo ideal para recarregar os planos Pré da Claro, pois você pode recarregar a qualquer momento e pode ser programado, para que você nunca fique sem crédito. Para saber mais sobre isso, você pode entrar no site de Recarga Celular Claro

É importante lembrar que a Claro possui serviços especiais para usuários de planos Pré. Por exemplo, eles não precisam se preocupar em pagar por um plano específico todos os meses, apenas precisam recarregar o crédito conforme seja necessário. Além disso, por cada recarga, a Claro oferece conexões gratuitas. Por R$ 7,00 você terá 100 MB de navegação. Mas a partir de R$ 50,00, você pode obter até 1 GB de presente.

É extremamente importante observar que, com esse app, ao fazer esse primeiro pagamento ou recarga, você receberá R$ 10,00 de presente. Nesse sentido, o referido cupom pode ser usado para adicionar mais créditos ao seu telefone celular ou para concluir o pagamento de um serviço. Da mesma forma, você pode usá-lo para comprar um cartão-presente no Google Play.

3) Recarga Claro por SMS

Agora é hora de falar sobre a terceira alternativa de hoje para fazer uma recarga Claro com cartão de crédito. Felizmente, a operadora Claro disponibilizou diversos canais para os usuários adicionarem créditos ao celular. Uma delas é a recarga via SMS, que suporta valores de R$ 10,00 a R$ 100,00.

Para fazer isso, você deve enviar um SMS para o número 1052 com a palavra “recarga”. Feito isso, basta aguardar as instruções correspondentes e segui-las à risca. Por outro lado, se você precisar fazer uma SOS recarga Claro, explicaremos as etapas:

Recarga Claro SOS

Você pode recarregar através do aplicativo SOS Recarga ou ligando para *544#. Se você é elegível para o serviço, o próximo passo será escolher a opção que melhor se adapte às suas necessidades. E pronto! Note que em sua próxima recarga o valor previsto mais a taxa de uso de SOS Recarga serão descontados.

4) App Recarga Claro São Paulo: Recarga com cartão de crédito e pré-pago

Agora é a hora de falar sobre o App Recarga Claro São Paulo. Nesse sentido, essa ferramenta é perfeita se você deseja economizar, pois permite que você pague seu plano Controle através de qualquer tipo de cartão e, se isso não bastasse, oferece um reembolso de 5%. Ou seja, se você recarregar seu plano de Controle de R$ 49,99, o aplicativo retornará R$ 2,50. Para saber mais informações sobre como usar este aplicativo, você pode clicar neste link.

O App Recarga Claro São Paulo é uma plataforma muito interessante para os usuários, pois oferece vários benefícios. Uma delas é a possibilidade de fazer uma recarga com cartão de crédito ou débito sem nenhum problema. Além disso, através da ferramenta também é possível obter um Mastercard pré-pago gratuitamente.

Para acessar este produto financeiro, o que você precisa fazer é baixar o aplicativo em seu telefone celular e fazer login com seus dados. Em seguida, você deve solicitar o cartão e aguardar aproximadamente 14 dias úteis para recebê-lo em casa. Agora que você sabe disso, gostaria de fazer uma recarga Claro com cartão de crédito com este aplicativo?

5) Recarga Programada Claro

Por fim, falaremos sobre a recarga programada Claro, outra opção ideal para os usuários dessa operadora. Nesse sentido, esse serviço consiste em realizar uma recarga automática toda vez que você fica sem créditos para ligar, mandar mensagens ou acessar à Internet.

Se você deseja optar por esta opção, as seguintes etapas devem ser seguidas:

1) Baixe o aplicativo Claro Recarga

2) Selecione a opção de recarga programada

3) Você deve selecionar o método de pagamento. A propósito, os cartões de crédito suportados pela plataforma são Mastercard, Visa, Diners Club e Elo.

Sem dúvida, este é um ótimo recurso para os usuários da Claro. No entanto, se você não possui um cartão de crédito, pode se inscrever em um plano Controle, cujo pagamento pode ser feito por cartão de débito ou transferência bancária.