Os proprietários de veículos automotores têm até esta quarta-feira, 15, para quitarem o IPVA 2020 em cota única e com 5% de desconto. A emissão do boleto pode ser realizada por meio do site da Secretaria de Estado da Fazenda ou pelo aplicativo ‘Sefaz Mais Fácil’.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), a Sefaz está oferecendo duas opções de quitação: é possível parcelar o valor do imposto em até 6 vezes ou pagar em cota única com 5% de desconto (verificar final de placa).

“Para quem optar pelo parcelamento, as cotas serão corrigidas pela taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação de Custódia”, adiantou o Detran/SE.