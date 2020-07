A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abriu um processo seletivo que visa preencher 188 vagas ociosas reservadas para pessoas idosas em cursos da graduação presencial, com ingresso no primeiro período letivo de 2020. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 17 e 24 de julho, através do site do CCV.

De acordo com o edital, a maioria das vagas, 138, estão disponibilizadas no campus Aracaju/São Cristóvão. Já o campus Lagarto dispõe de seis vagas distribuídas entre os cursos de Enfermagem (01), Fisioterapia (01), Fonoaudiologia (01), Nutrição (01) e Terapia Ocupacional (02).

Para participar do Processo Seletivo, o candidato deve ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos no último dia da inscrição, 24 de julho, e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos um dos seguintes anos: 2017, 2018 ou 2019.