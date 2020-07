Depois de se reunir nesta terça-feira, 14, com o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Carlos Alberto, o deputado federal Fábio Reis (MDB) anunciou que o projeto de duplicação da entrada de Lagarto foi aprovado.

O próximo passo deve ser dado pelo Governo do Estado que abrirá processo licitatório para o início das obras que estão orçadas em mais de R$ 11 milhões. “Esse é um sonho que carrego representando o povo lagartense, e a partir de agora as coisas se tornam mais próximas e reais”, disse o parlamentar em suas redes sociais.

De acordo com o projeto, será realizada a duplicação do trecho da rodovia Lourival Batista que vai do Fórum Des. Epaminondas de Andrade Silva até o trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas.

Segundo explicou o deputado ainda em janeiro deste ano para o Portal Lagartense, a obra contará com canteiro, iluminação em LED, jardinagem e calçada. Além disso, a iluminação será no meio, dividindo as faixas opostas, diferentemente do que foi feito na Colônia Treze.