Para tentar evitar quedas ainda maiores na vendas, os setores que estavam autorizados a permanecer trabalhando foram obrigados a se adaptar dia após dia nos últimos meses.

Um destes setores foi o de alimentação, cujos restaurantes, bares e lanchonetes precisaram aderir ao delivery, muitos de forma repentina, e também criar ofertas que agradassem aos antigos e aos novos clientes.

Porém, com a alta oferta e uma demanda inicialmente menor, até mesmo as promoções precisaram se tornar mais elaboradas, para chamar a atenção do consumidor.

Promoções em ‘queda’

De acordo com o portal Testa pra Mim, que monitora promoções no setor, até mesmo algumas grandes redes tiveram recuo nas buscas online relacionadas a promoções e cupons.

Ainda de acordo com o portal, um destes critérios é o fato de os usuários terem feito uma migração para os aplicativos de entrega, para conferir diretamente nestas plataformas quais ofertas eram mais atrativas. Afinal, o que importa no momento é o que está disponível nos cardápios de entregas e não no cardápio tradicional dos estabelecimentos.

Novos cardápios

Outro movimento que ocorreu foi a adaptação dos cardápios de restaurantes que já estão em operação há anos, pois diversos de seus pratos acabaram não sendo disponibilizados para o delivery, devido a perda de formato original e também de qualidade; como conta o portal de promoções.

E estas foram apenas algumas das mudanças que a pandemia provocaram no setor.

Delivery

Com este aumento de pedidos para consumo nas casas brasileiras, os aplicativos de entregas passaram a dominar. O mercado de delivery de comida online já vivia uma gigantesca expansão global, mas a pandemia acelerou este crescimento acima de qualquer média projetada.

Em contrapartida, o impacto não foi somente positivo neste meio, em especial, para quem passou a depender dele. A greve dos entregadores foi um reflexo disto, onde centenas de trabalhadores, em diversas capitais brasileiras, fizeram uma paralisação por melhores condições de trabalho, medidas de proteção e mais transparência na dinâmica de funcionamento destes serviços.

Em uma relação direta com a nova forma de os restaurantes atuarem, houve um aumento do número de pedidos e, igualmente, de entregadores, buscando este trabalho como uma forma de renda durante a pandemia. Assim, apesar crescimento das entregas, o maior número de entregadores nas ruas fez com que a demanda para cada um deles caísse.