A Prefeitura de Riachão do Dantas divulgou na última terça-feira (14) o resultado da primeira etapa da pesquisa realizada com colaboração com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) para identificar incidência da covid-19 em todo o Município.

O resultado é fruto das coletas realizadas entre os dias 10, 15, 16 e 17 do mês de junho de 2020. Com a obtenção dos dados específicos será possível intensificar as ações e medidas para evitar a propagação da Covid-19 em Riachão do Dantas.

Após o resultado, os estudos apontaram que 47,4% das pessoas da zona urbana e 52,6% na zona rural testaram reagentes ao anticorpo IgG, sendo 55,3% de mulheres e 44,7% de homens.

Ou seja, o resultado sendo ‘IgG reagente ou positivo’, significa que o paciente teve infecção anterior, com pelo menos 3 semanas, e está possivelmente imunizado.

A gestão municipal segue intensificando ações para o combate ao Coronavírus, mas é importante que a população faça a sua parte ficando em casa, realizando a higienização pessoal de forma adequada e utilizando máscara sempre que for necessário sair.