A Prefeitura de Lagarto, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, está realizando um inquérito epidemiológico no município, com a realização de testes para o coronavírus na população. A pesquisa foi iniciada ontem, 14, e encerrará nesta quarta-feira, 15, quando 385 pessoas em 12 localidades devem ser testadas.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, as localidades foram selecionadas com probabilidade proporcional ao tamanho e quantidade de habitantes e as residências são selecionadas de forma aleatória. Nessas localidades, diante de casos positivos, a UFS fará a coleta de sangue e o analisará em laboratório para certificar se a pessoa está com infecção ativa ou já teve contato com o vírus.

“O estudo objetiva avaliar a taxa de infecção pelo vírus e os seus impactos socioeconômicos, assim como estimar o percentual da população do município infectadas pelo coronavírus, determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas e avaliar os sintomas mais comumente relatados pelos infectados”, acrescentou a Prefeitura de Lagarto.

Já as localidades visitadas pela equipe da Secretaria de Saúde e UFS são: Brasília, Jenipapo, Araçá, Pururuca, Mariquita, Olhos d’água, Pé da Serra, Caraíbas, Cidade Nova, Barro Vermelho, Coqueiro, Santo Antônio, Tanque, Itaperinha, Horta, Limoeiro, Fazenda Grande, Sobrado, Brejo, Matinha, Campo da Vila e Jardim Campo Novo.