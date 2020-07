Entre compromissos, medidas e obrigações, é fato que Lagarto vive seu pior momento no confronto contra a COVID-19 . Decretos foram emitidos e é notório que o sistema de saúde junto a administração vem fazendo de tudo para que sejam aplicadas regras focadas em ações de prevenção e cuidados com a população.

O portal lagartense vem acompanhando todos esses trâmites desde que o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no município. Batalhas foram travadas entre o comércio e a gestão municipal, e mesmo que as pessoas conheçam os riscos que todos nós estamos correndo, independentemente de classe social, religião, etnia ou orientação sexual — já que a doença afeta e pode matar a qualquer um indiscriminadamente — aqueles que mais precisam de ajuda são os que mais descumprem a medidas de combate a pandemia.

São idosos, crianças e mulheres grávidas circulando arbitrariamente pelo centro da cidade e pelo Mercado Municipal sem utilizarem máscaras, colocando em risco tanto a própria saúde quanto a do restante da população.

Lagarto está passando pelo pico da pandemia, com leitos de UTIs lotados, e mesmo assim, as ruas se mantêm cheias de gente. Hoje mesmo, uma certa perfumaria do centro divulgou uma promoção que levou várias pessoas a ficarem em filas, gerando aglomeração e aumentando os riscos de contaminação, enquanto famílias perdem seus entes queridos.

Por isso, o Portal Lagartense vem até você, cidadão, para saber quem você culparia pela situação que estamos vivendo: o dono da loja, que mesmo com todos os cuidados de higienização, mantém seu estabelecimento aberto? A Administração, por buscar atender as necessidades econômicas do município? Ou a você mesmo por não atender ao principal meio de segurança que é ficar em casa e por ignorar a dor da perda de centenas de sergipanos e milhares de brasileiros?

Hoje entendemos o que muitos ainda não entenderam: é preciso urgentemente que a população se mantenha em isolamento para que, em apenas 14 dias, já possamos sentir o reflexo de nossos esforços.

Não é sobre o ego de cada um, e sim sobre empatia e respeito. Sobre como nos preocupamos com o próximo.

Através desse alerta, o Portal Lagartense não busca encontrar um bode expiatório, ou seja, um único culpado por todo essa situação, mas ressaltar a importância de que todos fiquem em casa e façam a sua parte.