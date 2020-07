Na última quarta-feira, 15, um homem de 24 anos foi preso por agentes da Polícia Civil de Lagarto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar. expedido contra o mesmo.

Segundo a delegada Michele Araújo, as investigações identificaram que o homem possuía uma arma de fogo e a armazenava em sua casa, localizada no bairro Estação. “Durante os trabalhos, confirmamos a posse de um revólver calibre 38 por parte do investigado, razão pela qual ele foi preso em flagrante e a arma apreendida”, explicou a delegada.

Já na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o investigado e foi arbitrada fiança, a qual foi paga, assim ele responderá o processo em liberdade.