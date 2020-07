Na última quarta-feira, 15, agentes da Delegacia Regional de Lagarto e da Divisão de Narcóticos cumpriram um mandado de prisão em desfavor de Alvino Antônio dos Santos, suspeito de praticar furtos na cidade e regiões circunvizinhas.

De acordo com os delegados Allison Lial e Michele Araújo, as investigações apontaram que o suspeito adentrava nas residências e furtava objetos. “As investidas criminosas ocorreram nas cidades de Lagarto, Simão Dias, São Domingos e Campo do Brito”, detalhou a SSP/SE.

Ainda na ação, a equipe policial recuperou alguns celulares com o suspeito e ele confessou que os aparelhos eram produtos de furtos. No entanto, as diligências continuam para tentar recuperar outros objetos. Enquanto Alvino foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, onde encontra-se à disposição da Justiça.