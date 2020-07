Nesta semana, o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) atualizou 15 bases sismográficas instaladas no nordeste, dentre as quais está aquela instalada no povoado Crioulo, na zona rural de Lagarto. A atualização se deu com a conclusão da instalação de links de transmissão via internet das estações sismográficas, as quais integram a Rede Sismográfica Brasileira (RSB).

“Com essa transmissão, é possível dar respostas muito mais rápidas à população e autoridades a respeito da sismicidade no Brasil, além do promover o aumento do conhecimento geológico do país gerando informações que subsidiem a investigação da estrutura interna da terra. Os dados podem ser acessados através do site da RSB, ou visualizados no site do LabSis/UFRN, na aba serviços“, detalhou o LabSis/UFRN.

Vale lembrar que, no último dia 1º de junho, devido as condições anteriores da estação sismográfica de Lagarto, houve uma certa demora na transmissão de informações a respeito do tremor de terra registrado na madrugada daquele dia no município de Lagarto. Naquele dia, o tremor ocorreu por volta das 02h, enquanto as informações oficiais sobre o ocorrido foram propagados seis horas depois.

