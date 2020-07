Na última quarta-feira, 15, foi comemorado o Dia Nacional da Saúde do Homem, data que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para problemas e circunstâncias que possam atingir o sexo masculino, além de conscientizar sobre os cuidados com a saúde.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma situação vem chamando atenção no Estado: de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado na última terça-feira, 14, embora tenham mais casos de mulheres acometidas pela doença, com 55,4% dos casos e homens com 44,6%, o número de óbitos na população masculina é maior, sendo 56,6% e as mulheres 43,4%.

O psicólogo e referência técnica da Saúde do Homem da SES, Demétrio Reis, ressalta o alto índice de mortalidade da população masculina. De acordo com ele, é possível observar que os homens tendem a procurar mais a atenção especializada ou os serviços de emergência em vez de passar, antes, pelo atendimento na atenção primária.

“Faz parte do imaginário da população masculina acreditar que não vai adoecer ou que vai conseguir lidar com a doença em silêncio, sem buscar ajuda adiando, assim, a busca pela solução do problema de saúde”, comenta.

Falta de prevenção

Para se ter uma ideia, de acordo com a estatística verificada no Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar (HOSPUB) do Hospital de Urgência de Sergipe, no primeiro semestre deste ano (janeiro a junho), foram totalizados 27.642 atendimentos a usuários do sexo masculino com faixa etária a partir dos 15 anos, contra 21.876 do sexo feminino correspondente a mesma faixa etária.

A predominância de atendimentos do público masculino reitera a falta de hábito do público masculino em procurar os serviços de saúde para consultas ou buscar auxílio na prevenção de doenças na atenção básica e o resultado é a procura de forma emergencial à rede estadual.