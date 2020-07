O presidente Jair Bolsonaro e dois de seus filhos, o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos e o senador Flávio, foram vítimas de uma fraude no valor de R$ 290 mil, depois que golpistas utilizaram seus cartões de crédito e realizaram compras na gigante do varejo chileno Falabella.com.

O órgão de fiscalização fazendária da região Centro-Norte do Chile denunciou 26 pessoas que estariam envolvidas no golpe, realizado no início de junho, após hackers que afirmam integrar o grupo Anonymous Brasil terem vazado dados pessoais da família Bolsonaro, aliados e ministros.

Os golpistas teriam comprado itens como celulares, roupas, uma guitarra elétrica e um colchão, chegando a gastar 42 milhões de pesos chilenos, equivalente a R$ 290 mil. Por uma questão de sigilo, os demais itens não foram informados pelo órgão fiscalizador.

Uma ordem já foi dada para que a Polícia Cibernética investigue o caso, que já foi remetido para a seção de alta complexidade do órgão de fiscalização do Chile.