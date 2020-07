Após a Prefeitura de Lagarto revogar a resolução 03/2020, que permitia a abertura do comércio para pagamentos e determinar o fechamento imediato de serviços não essenciais, a Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), fiscalizou na última quarta-feira, 15, o cumprimento do decreto nº 717 de 17 de março de 2020, que determina o fechamento obrigatório do comércio não essencial.

Em ação conjunta, a Semop e a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) percorreram o centro da cidade no sentido de fazer valer o decreto que está em vigor. Na fiscalização, os agentes passaram de porta em porta determinando o fechamento imediato dos estabelecimentos não essenciais.

A medida faz parte do conjunto de ações anunciadas pela gestão municipal devido ao risco de contaminação e proliferação do coronavírus, e poderão ser reavaliadas quando houver comprovação da melhoria dos indicadores de saúde em relação ao Covid-19, como a diminuição do número de casos e óbitos, e ocupação de leitos de UTI. Os estabelecimentos que não seguirem a determinação podem ser interditados.

Com o crescente avanço dos números de infectados e óbitos no município é importante que os comerciantes sigam a determinação e se conscientizem sobre os riscos de manter estabelecimentos abertos e a grande possibilidade de causar aglomeração, o que consequentemente, pode ocasionar o aumento do quadro da doença no município.