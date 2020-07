Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado adotou como prioridade aumentar a capacidade de atendimento do sistema público de saúde. Uma das metas do Governo era ampliar o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com a Covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS). De 27 leitos existentes no início da pandemia, em abril deste ano, a rede pública passou para 203 leitos de UTI exclusivos em julho. O aumento equivale a 751%.

O governador Belivaldo Chagas enfatizou o esforço e pontuou a importância das instalações dos leitos. “Todos os esforços foram feitos e ainda continuamos fazendo. Instalar um leito de UTI não é apenas adquirir um respirador e ter o espaço físico em um hospital. Exige a aquisição de insumos específicos e profissionais qualificados para atuar. Já fizemos muito e vamos continuar fazendo o que for possível, com o objetivo de cuidar das pessoas e de salvar vidas”, disse o Belivaldo.

As UTIs com regulação SUS do Estado estão distribuídas em 12 unidades hospitalares, públicas, privadas e filantrópicas, tanto na capital quanto em alguns municípios do interior. Nas unidades públicas são 55 leitos no Hospital de Urgência de Sergipe,6 na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, 20 no Hospital Cirurgia, 30 no Hospital Universitário de Lagarto, 14 no Hospital Universitário de Aracaju, 6 no Hospital da Polícia Militar e 12 no Hospital Regional Jessé Fontes, em Estância.

Para atender os doentes graves, o Governo do Estado, através da SES, também contratou leitos de UTI em unidades de Saúde particulares ou filantrópicas. Foram 10 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, 5 no Hospital do Coração, 18 no Hospital Renascença, 6 no Hospital São José e outros 21 no Hospital Amparo de Maria, em Estância.

Está prevista a abertura de novos leitos de UTI nos próximos dias. A SES está viabilizando a instalação de mais leitos podendo chegar a 233 leitos de UTI só para tratamento da Covid-19.