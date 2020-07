Por estarmos no período mais chuvoso para os sergipanos, o Portal Lagartense tem recebido vários apelos da população em face de obras paralisadas e da execução de outras que outrora foram prometidas. As duas, ressalte-se, são de grande importância para a população tanto da zona urbana quanto da zona rural.

Dentre as obras mais queixadas estão os reparos em vias calçadas e asfaltadas, além daquelas voltadas ao saneamento básico que estavam sendo realizadas por todo o município, mas que tiveram que ser paralisadas e, consequentemente, acabaram criando transtornos para os cidadãos e que, por muitas vezes, infelizmente, torna-se motivo de disputa e chacota política.

A atenção é ainda maior em relação à execução da construção das pontes que ligam a sede da cidade aos assentamentos, à implantação da rede de drenagem e esgotamento sanitário no bairro Loiola II, bem como os calçamentos em várias estradas dos povoados. Todas as obras, sejam elas de cunho municipal, estadual ou federal, devem ser aplaudidas. Uma vez que, embora muitos digam que não passa de uma obrigação, trata-se do atendimento aos clamores de várias comunidades que sentem na pele a ausência de determinada ação do poder público.

Entretanto, a população precisa compreender que para a realização de todas as empreitadas requeridas, por mais que haja boa vontade da classe política, e o Portal Lagartense aposta nessa ideia, é necessário que as condições meteorológicas estejam favoráveis, para evitar o desperdício de recursos públicos, os quais, em tempos de pandemia da COVID-19, estão se esvaindo. Essa dificuldade para executar obras em período chuvoso, por exemplo, está entre os principais desafios dos que fazem a Secretaria Municipal de Obras e de Planejamento de Lagarto, conforme relatos obtidos por nossa reportagem.

E por falarmos em período chuvoso, a população também precisa fazer a sua parte não somente contra o novo coronavírus, mas também em relação a outros focos epidemiológicos, tais como: Zika Vírus, Dengue e Chikungunya. Todas elas são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, que – diferentemente de nós – não deixou de circular por conta da pandemia. Portanto, para a construção de uma cidade melhor e mais segura não basta apenas esperar que o poder público atue sozinho. Todos nós, juntos, podemos vencer tudo isso desde que saibamos manter os cuidados que são informados todos os dias.

As fotos são meramente ilustrativas*