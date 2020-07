Em tempos de pandemia e de fechamento dos estabelecimentos comerciais, toda ajuda é bem-vinda. Pensando nisso, o Sebrae, por meio do Programa Líder, está ofertando uma consultoria inteiramente gratuita aos microempreendedores individuais e aos micro e pequenos empresários em Lagarto.

Segundo Nininho da Bolo Bom, um dos integrantes do programa no município, a ideia é auxiliar os empreendedores a vencerem este difícil momento econômico. “O Sebrae vai fazer uma orientação gratuita relacionada, por exemplo, a organização da empresa e dos pagamentos, que é onde tem muita gente sem saber como vai ser”, observou.

Para ser mais preciso, a orientação está dividida em três áreas: Mercado, para instruir sobre a melhor maneira para o comerciante se posicionar para atrair clientes em meio a pandemia; Finanças, com orientação para a renegociação com fornecedores, uso de controles gerenciais, acesso a crédito, remodelagem do negócio; e Legislação, que terá como foco a adequação do negócio aos Protocolos de segurança sanitária (Biossegurança), para a retomada das atividades no atual cenário.

Quem pode participar?

Conforme apurado pela nossa reportagem, em Lagarto, a iniciativa será voltada aos proprietários de empreendimentos ligados ao setor de turismo, tais como: parques, balneários, hotéis, pousadas, albergues, operadores turísticos, artesanato e similares, bares, restaurantes, pizzarias, promotoras de eventos, prestadores ou organizadores de serviços de guia turístico, bem como operadores turísticos.

Além disso, o empreendedor deverá ter acesso a internet, ter interesse e disponibilidade para participar do projeto em encontros on-line e, preferencialmente, deve possuir CNPJ. “Aqui em Lagarto, as pessoas podem procurar o Clóvis, lá no Sebrae. A preferência é para quem tem CNPJ, mas quem não tiver poderá apresentar o CPF mesmo”, destacou Nininho da Bolo Bom.

Como se inscrever?

O Sebrae de Lagarto está localizado na Avenida Presidente Kennedy, 311, no centro da cidade. No ato de inscrição devem ser apresentadas as seguintes informações: Nome de fantasia, Razão social, CNPJ se tiver, Ramo da atividade, Nome do responsável; CPF se possível e número para contato. “Nossa ideia é começar esse projeto o quanto antes, então é bom que os interessados procurem o Sebrae o quanto antes”, salientou Nininho.