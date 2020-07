Nesta semana, Alexandre Augusto, diretor da Escolinha Divinos Futebol Clube, que oferta aulas de futebol para crianças carentes, fez circular um áudio nas redes sociais para pedir o apoio da sociedade e da classe política para não permitirem que seu projeto comunitário deixe as dependências esportivas do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

Segundo ele, o pivô da possível saída da escolinha seria o vereador Alex Dentinho, que teria apresentado um Comodato alegando que no 7ºBPM não havia nenhum projeto social sendo desenvolvido, com o intuito de executar o seu projeto esportivo, por meio de uma associação. “Nisso, ele foi botando água para a população, pintando muro do batalhão, fazendo a cama. […]E ele já botou a marca dele no muro. Então ele tá mostrando que vai tirar a gente de um trabalho de seis anos”, disse.

Ouça o áudio do Alexandre Augusto:

Alex Dentinho: Procurado pelo Portal Lagartense, Alex Dentinho ouviu o conteúdo do áudio e negou a intenção de querer retirar a Escolinha Divinos FC das dependências do 7ºBPM. Para ele, Alexandre quer apenas levar o caso para o lado político. “Tem horário para todo mundo e o pessoal da associação está organizando tudo. […] Estamos em plena pandemia e não pode ter nada. Então como vou tomar algo? Eu quero é levar benefícios para a comunidade. Quero é ajudar o povo e não atrapalhar”, comentou.

Tenente-Coronel Arthur Ervilha: Depois de ouvir as palavras do Alexandre, o comandante do 7ºBPM informou a nossa reportagem que desconhece o chamado que o batalhão teria dado ao diretor da mencionada escolinha. “Ele recebeu chamado do 7º Batalhão? Chamado de quem? Pelo que sei, o projeto dele está suspenso em razão da pandemia. Pois, agora, já que ele quer fazer política, não será mais bem-vindo no batalhão. As crianças sim. Ele não”, disse.

Ainda na entrevista, o comandante explicou que todos os projetos comunitários estão suspensos em todo o país em razão da pandemia. “Somente o desporto profissional está autorizado”, colocou. Em seguida, o questionamos se a Divinos FC poderia continuar as suas atividades após a pandemia de COVID-19 dentro do 7ºBPM. Em resposta, ele afirmou: “As crianças serão sempre bem-vindas”.