A pandemia do novo coronavírus continua fazendo vítimas fatais no Brasil. Em Lagarto, na última quinta-feira, 17, tivemos a perda de Vanderley Silva de Moraes, de 45 anos. Muito conhecido no mundo desportivo lagartense, tanto é que chegou a ser jogador de futebol quando mais novo, ele partiu deixando um grande rastro de tristeza.

Segundo informações, Vanderley teve um problema cardíaco e havia passado por uma cirurgia. No entanto, ele acabou sendo infectado com o novo coronavírus. Diante do seu estado de saúde, ainda na noite de ontem, ele seria intubado na UTI do Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu.

Após a confirmação de sua morte, o Lagarto Futebol Clube emitiu uma nota de pesar. Nela, o time o descreve como “um torcedor apaixonado pelo Lagarto” e que “dificilmente perdia uma partida do Verdão”. Por fim, o alviverde pediu sabedoria aos governantes para cuidar do povo e que a população também faça a sua parte.