Em parceira com o Governo Estadual, A Prefeitura de Lagarto cadastrou e está efetuando a entrega do “Cartão Mais Inclusão”. Um benefício no valor de R$ 100 que possibilita compras nos estabelecimentos credenciados ao Banese, através da senha pessoal que acompanha cada cartão.

Por meio dos servidores da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), a Prefeitura localizou e entrou em contato com diversas famílias contempladas e efetuou a entrega dos respectivos cartões.

“O objetivo é semelhante ao ‘Renda Cidadã Lagartense’, que é ajudar na questão da segurança alimentar e nutricional durante esse período de quarentena gerada pelo novo coronavírus. Mais que isso, uma forma de injetar estes recursos na economia local, já que o benefício é utilizado em mais de 90 estabelecimentos comerciais de gênero alimentício da nossa cidade”, comentou o secretário Valdiosmar Vieira.

Na última quarta-feira, 15, uma equipe da Sedest esteve em dois endereços diferentes do bairro Jardim Campo Novo para efetuar a entrega dos cartões da Sra. Izabele Cristina, e do Sr. Estevan Serrat.

“Obrigado a Deus e pela atenção da equipe da Secretaria em vir até aqui a minha casa. Sou mãe e procuro evitar ao máximo me expor e expor minha família ao risco desta doença. Estou muito feliz com a chegada desse cartão que vai proporcionar uma ajuda pra nossa subsistência”, agradeceu Izabele.

Lembrando que o benefício é válido somente para compra, ou seja, a pessoa não pode ir até uma agência fazer o saque do valor. Caso não seja utilizado dentro do mês, o saldo ficará acumulado para o mês seguinte.