O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou a sequência de jogos do Campeonato Sergipano, suspenso há mais de quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

O retorno do estadual acontece no dia 25 de julho e todas as partidas serão realizadas na arena Batistão, em Aracaju. A retomada acontece a partir da segunda rodada do quadrangular final.

Vale lembrar que o Confiança lidera a reta final da competição, com três pontos, após vencer o Itabaiana (4° colocado) fora de casa. O azulino é seguido pelo Sergipe e Freipaulistano. Ambos conquistaram um ponto, após empatarem em um a um na arena Batistão.

Confira a tabela completa com a sequência de jogos do Sergipão 2020:

2ª rodada

25 de julho (sábado) – 16h – FreiPaulistano X Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

27 de Julho (segunda-feira)

20h15 – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

3ª rodada

30 de Julho (Quinta-feira) – 15h30 – FreiPaulistano x Confiança, arena Batistão, em Aracaju; 20h15 – Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

4ª rodada

2 de Agosto (Domingo) – 15h30 – Itabaiana x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju; 21h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

5ª rodada

05 de Agosto (quarta-feira) – 15h30 – Itabaiana x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju; 21h – Sergipe x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

6ª rodada

A definir – Confiança x Itabaiana; FreiPaulistano x Sergipe