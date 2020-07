As condições especiais para pagamento do IPVA 2020 foram mantidas pelo Governo do Estado até o final do mês e continua oferecendo desconto de 5% na quitação à vista ou parcelamento em até seis vezes.

Os veículos de numeração de placa com finais de 1 a 5 também tiveram a prorrogação da data de vencimento e podem fazer o pagamento do IPVA nas condições especiais disponíveis no site www.sefaz.se.gov.br.

Embora o novo prazo de pagamento tenha sido estendido para o dia 31 de julho, a Superintendente de Gestão Tributária da SEFAZ, Silvana Lisboa, alerta que os proprietários de veículos busquem a quitação, evitando dificuldades de última hora. “A procura nos últimos dias provocou contratempos, então chamo a atenção para que façam o pagamento o quanto antes”, reforça a auditora.

O serviço de atendimento da Sefaz também está sendo feito através do WhatsApp, onde os proprietários podem enviar mensagens através dos telefones (79) 9-9191-2205 e (79) 9-9175-4758. Outros números, especialmente para atendimento no interior do Estado, estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.se.gov.br).

Detran/SE

Para obter o Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV), além de pagar o IPVA, é necessário quitar as taxas vinculadas ao Licenciamento no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Assim, após compensado o pagamento à Sefaz, é necessário emitir e quitar as demais taxas no site www.detran.se.gov.br. Concluída essa etapa é possível imprimir o CRLV em casa, através de sua versão eletrônica (CRLV-E).