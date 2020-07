View this post on Instagram

Amigos riachãoenses, Recentemente tive com contato com pessoas que testaram positivo para Covid-19, então, realizei o exame e testei positivo. Estou bem, com poucos sintomas e cumprindo isolamento domiciliar. Peço mais uma vez a todos, se cuidem, fiquem em casa, evitem aglomeração. Forte abraço em todos e fiquem com Deus.