Informações do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) indicam que duas pesquisas eleitorais para os cargos de vereador e prefeito de Lagarto devem ser divulgadas nos próximos dias. Elas serão realizadas pelos institutos Alo Sergipe e IPESE.

A pesquisa do IPESE está prevista para ser divulgada nesta terça-feira, 21. Nela, constarão informações relacionadas a tão somente disputa para o cargo de prefeito de Lagarto nas eleições deste ano. Com o registro SE-08471/2020, ela custou R$ 2.000,00 e ouvirá 606 pessoas em 27 localidades.

Já a pesquisa do Alô Sergipe deve ser divulgada na próxima quarta-feira, 22. Ela trará informações sobre sobre as intenções de voto para os cargos de vereador e prefeito de Lagarto. Orçada em R$ 4.000,00, ela está registrada com o código SE-05515/2020 e ouvirá 815 pessoas nas zonas rural e urbana. Os detalhes referente as comunidades não foi informado.