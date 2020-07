Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) receberam denúncias, no último domingo, 19, de que estaria havendo uma comemoração com uso de som veicular, no bairro Matinha, que estaria perturbando o sossego alheio.

Chegando ao local, os policiais constataram a veracidade das informações recebidas e apreenderam o aparelho de som. O proprietário responderá em juízo pela inobservância do decreto governamental.

Ainda nesse último domingo, os policiais do 7° BPM fizeram a condução de outro cidadão que estaria ouvindo música em volume muito alto e, por isso, perturbando o sossego alheio.

Segundo a polícia, o homem também teria desacatado a guarnição e ainda tentou correr para dentro de sua residência. Além disso, quando foi indagado sobre seu nome, o suspeito forneceu um nome falso.

De acordo com os policiais, a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.