No último domingo, 19, os policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) foram acionados por conta de uma briga generalizada que ocorreu no centro de Lagarto.

Chegando ao local, os militares constataram que estava acontecendo uma comemoração de aniversário, com o consumo de bebidas alcoólicas em uma residência, onde supostamente funcionaria ou funcionou um bar.

Por isso, a proprietária irá responder pelo descumprimento do decreto governamental, consoante o art. 268 do Código Penal.

Segundo fim de festa

Já na madrugada desta segunda-feira, 20, os policiais do 7° BPM foram informados por populares sobre uma festa que estaria sendo realizada no bairro Matinha.

No local, os militares contataram o descumprimento do decreto governamental e a infringência do artigo 268 do Código Penal. Ainda foi constatado pelos policiais que o organizador da “festa” fornecia bebidas alcoólicas para dois adolescentes de 15 e 17 anos. Ao suspeito, os policiais deram voz de prisão pela lei 8069, art. 243.

Entretanto, o homem reagiu à ação policial, tendo que ser imobilizado e algemado.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.