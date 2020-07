Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) receberam denúncias, no último domingo, 19, sobre tráfico de drogas nas proximidades de uma distribuidora de cerveja, na cidade de Lagarto.

Chegando ao local, os policiais encontraram um cidadão com as mesmas características repassadas pelo colaborador. Entretanto, por conta de uma comemoração que estava sendo realizada nas proximidades do local, havia uma grande aglomeração, e os militares pediram ao suspeito que se afastasse do tumulto para que fosse revistado.

Mas, amigos do suspeito tentaram dificultar a abordagem policial, a ponto dele conseguir se desvencilhar dos policiais e sair correndo.

Segundo a polícia, o suspeito ainda passou a agredir um outro homem, bem como a namorada deste, mas acabou sendo contido após o reforço de outros policiais. Contudo, a denúncia de tráfico não pôde ser confirmada por conta da fuga do suspeito do lugar onde aconteceria a primeira revista policial.

Consoante informações de populares, o suspeito que foi encaminhado à delegacia e afirmou ter cometido as agressões por desconfiar de ter sido denunciado pelos agredidos.