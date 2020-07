Por meio da Indicação nº 305, aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), solicita ao Governo do Estado, que seja prorrogado o prazo, através da Companhia de Saneamento (DESO), por mais 90 dias, referente à suspenção dos cortes por não pagamento e do aumento de 5,36% na tarifa de todas as contas.

De acordo com o parlamentar, pessoas consideradas baixa renda estão enfrentando dificuldades durante este momento de pandemia do novo coronavírus.

“Com a prorrogação do prazo, a população terá mais tempo para retornar seu equilíbrio financeiro, podendo assim arcar seus compromissos de maneira mais suave. Outra questão seria a suspensão do aumento da tarifa porque temos muitas famílias experimentando quedas de suas receitas e não podemos deixar o orçamento familiar ainda mais comprometido nesse momento tão delicado”, justificou o deputado Georgeo Passos.