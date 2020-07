A equipe de profissionais do setor de ortopedia do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) realizou mais dois procedimentos inéditos na unidade hospitalar para tratamento de fratura da perna e tornozelo, e para correção de lesão de polegar com comprometimento e exposição de tendão, ossos e nervos da mão.

Os procedimentos realizados em dois pacientes vítimas de acidentes com moto foram conduzidos pelos médicos Agnelo Júnior, Ricardo Fonseca e Diogo Neiva, juntamente com médicos residentes do Programa de Ortopedia e Traumatologia do HUL.

O primeiro paciente foi submetido a cirurgia reparadora de fratura dos ossos da perna, com cobertura de calcanhar com retalho neurocutâneo local. E o segundo procedimento envolveu técnica de microcirurgia para cobertura de polegar com retalho vascularizado (pele, artéria, veia e nervo) do quarto dedo para o polegar.

“No primeiro caso, tratou-se de uma fratura dos ossos da perna, associado a um desnuvelamento do calcâneo, sendo colocado fixador externo e controle de danos, além de realizada sutura local em primeiro momento”, ressalta Dr Agnelo Júnior, médico cirurgião de mão e microcirurgia. “Após duas semanas foi retirado o fixador e realizado osteossintese definitiva com placa, mais parafuso e cobertura com retalho neurocutâneo”, diz. “Já o outro caso se tratou de uma exposição óssea e tendínea no polegar, com retalho de littler para a polpa digital do polegar”, conclui o especialista.