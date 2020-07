Os torcedores que aguardavam ansiosamente pelo retorno do Campeonato Sergipano no sábado, 25, terão que esperar mais um pouco, já que a segunda rodadas do quadrangular final só deve ter início na próxima segunda-feira, 27.

Segundo o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), a alteração ocorreu por conta de uma reunião que acontece na quinta-feira, 23, entre a entidade e o Governo do Estado, que prepara um novo decreto e a expectativa é de que neste novo documento esteja a liberação oficial para o retorno da competição.

Segundo a FSF, a mudança foi em comum acordo com as quatro equipes que estão na segunda fase do estadual.

Com essa alteração, a partida entre Freipaulistano e Itabaiana acontece na segunda-feira, 27, às 15h30, na Arena Batistão. Já o clássico entre Confiança e Sergipe acontece às 21h, no mesmo estádio.

Confira como ficou a nova tabela de jogos do Sergipão 2020:

2ª rodada

27 de julho (segunda-feira)

15h30 – FreiPaulistano X Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju; 21h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

3ª rodada

30 de Julho (Quinta-feira)

15h30 – FreiPaulistano x Confiança, arena Batistão, em Aracaju; 21h- Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

4ª rodada

1 de Agosto (Sábado)

16h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

2 de Agosto (Domingo)

16h – Itabaiana x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

5ª rodada

05 de Agosto (quarta-feira)

15h30 – Itabaiana x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju; 21h – Sergipe x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

6ª rodada

A definir

Confiança x Itabaiana

FreiPaulistano x Sergipe