O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que foi divulgada na última terça-feira, 21, a lista com resultado final do credenciamento para profissionais de saúde interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia. A lista de classificação está disponível no site: www.saude.se.gov.br. Os classificados estão sendo convocados para entrega de documentos comprobatórios.

Já foram convocados, nesta terça-feira, enfermeiros, seguindo a ordem do 1º ao 50°, técnico em laboratório do 1º ao 4º e biomédico do 1º ao 8º. O coordenador de Recursos Humanos/SES, Gabriel Santana, explica que os profissionais convocados têm dois dias para apresentar os documentos solicitados. A Convocação dos profissionais segue o critério de cadastro reserva, assim o chamamento está sendo realizado obedecendo à classificação.

“Como é cadastro reserva, nem todos que estão na lista vão ser convocados, os profissionais estão sendo chamados conforme a necessidade. Os profissionais aprovados já estão sendo convocados para serem lotados nas unidades hospitalares e outras unidades que possuam alguma atividade diretamentamente ligada no combate à Covid-19”, explica.

Estão na lista de classificação geral o total de 1.328 profissionais, sendo quatro médicos pediatras sala de parto, nove pediatras, 52 médicos clínico geral, 39 médicos emergencistas, sete médicos intensivista, dois neonatologistas, três médicos obstetras, cinco nefrologista, 57 farmacêuticos, 58 biomédicos, 123 fisioterapeutas, 66 psicólogos, 106 assistentes sociais, 15 técnicos de laboratório, 14 terapeutas ocupacionais, 697 enfermeiros generalistas, 26 enfermeiros obstetrícia, 21 enfermeiros terapia intensiva, 24 técnicos de farmácia.