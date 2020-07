Dirigentes dos clubes participantes do Campeonato Sergipano e da Federação Sergipana de Futebol (FSF) se reuniram na manhã desta quinta-feira, 22, na sede da entidade para discutirem mudanças no Artigo 11 da competição que trata sobre a fórmula de disputa do estadual.

Por decisão unânime, com base no decreto federal que flexibiliza a alteração dos regulamentos da competições por conta da pandemia do novo coronavírus, os dirigentes dos clubes e da FSF decidiram que o Campeonato Sergipano 2020 não terá rebaixados.

Com isso, tanto o Lagarto quanto o América de Pedrinhas, que caíram para a série A2 na edição deste ano do estadual, permanecem na primeira divisão.

Segundo o presidente da FSF, Milton Dantas, a decisão não prejudicará os clubes da segunda divisão do estadual — que está prevista para começar no mês de outubro deste anos — , já que os dois melhores colocados subirão para a série A1. Por isso, o Sergipão 2020 contará com 10 equipes.

Ainda de acordo com o presidente da entidade, a decisão não se trata de um tapetão, mas se deve ao momento crítico que o mundo inteiro está vivendo por conta da pandemia da covid-19. É importante ressaltar que outras federações e confederações no Brasil e no exterior também optaram pelo não rebaixamento de clubes, como foi o caso do Campeonato Francês, por exemplo. No Campeonato Carioca, Cabofriense e Nova Iguaçu entraram na Justiça para tentar cancelar suas quedas para a segundona por conta do novo coronavírus.

O estadual do ano que vem deve ter início no mês de janeiro, sem a presença dos clubes que disputam os campeonatos nacionais, inicialmente, já que essas competições devem terminar no início de 2021.