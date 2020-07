Um homem foi alvejado pela polícia, em Lagarto, após fugir da abordagem de um policial do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), nesta quarta-feira, 22. Segundo os militares, ele passa bem e foi encaminhado a um hospital do município.

O caso ocorreu quando o policial do 7° BPM avistou o condutor de uma motocicleta empinando o veículo nas proximidades do Parque de Exposição em meio a carros e transeuntes.

Segundo informações do 7° BPM, o policial seguiu o condutor da motocicleta até a SE-170, onde planejava realizar a abordagem, aproveitando a baixa movimentação do local. No entanto, o homem teria tentado ludibriar o militar fingindo que iria parar e empreendendo fuga logo em seguida.

O policial seguiu o condutor do veículo até o bairro Estação, onde este adentrou um terreno baldio para tentar fugir por um matagal. Após cair na lama, o homem teria sacado um revólver da cintura, mas acabou sendo alvejado na perna pelo policial.

Ainda de acordo com o 7° BPM, o suspeito ainda conseguiu correr até a rua 16 do Conjunto João Nogueira, quando foi interceptado e preso.

Nesse momento, diversos populares que se aglomeraram no local para observar o ocorrido, tentaram levar a motocicleta do suspeito e insuflar os demais a impedirem a prisão, aproveitando que o policial estava sozinho. Foi quando dois militares da Companhia Fazendária e visualizaram a perseguição, vieram em apoio ao policial do 7° BPM.

Com a presença dos três PMs, os mais exaltados acabaram desistindo e se mantiveram afastados. Já o condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital de Lagarto e não corre risco de morte.