Na tarde da última quarta-feira, 22, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta Honda CG 160, de placa policial QKY 5772, de Pedrinhas, no bairro Prata. O veículo, segundo o órgão, havia sido tomado em assalto ocorrido no município de Riachão do Dantas.

“A ação ocorreu quando a equipe de plantão da GML recebeu uma denúncia anônima, via telefone 153, informando que indivíduos teriam sido vistos em uma residência na rua Gustavo Hora, com uma motocicleta Honda CG vermelha roubada na tarde da última terça (21) no município de Riachão do Dantas/SE.

Foram realizadas buscas no sentido de localizar os suspeitos e a referida motocicleta, vindo a localizar o veículo em uma residência no bairro Pratas, no município de Lagarto. Ao ser localizada, a motocicleta estava com a placa policial de outro veículo, que também possui restrição de roubo, mas após consulta detalhada confirmou ser a motocicleta roubada na tarde do dia 21, em Riachão do Dantas”, relatou a GML.

Após a ação, a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia Regional de Lagarto juntamente com a proprietária da residência onde a mesma foi encontrada. “Também foram identificados dois suspeitos que teriam levado a motocicleta ao local. Buscas foram realizadas em conjunto com a Policia Civil e policiais do 7° BPM no intuito de localizar os mesmos, mas os suspeitos não foram encontrados”, acrescentou.

Já o veículo deve ser devolvido ao proprietário nos próximos dias.