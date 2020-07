A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na noite da última quarta-feira, 22, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.030 casos e 29 novos óbitos. Em Sergipe, 48.140 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 1.211 morreram. Dos 29 óbitos, 27 estavam em investigação e foram confirmados.

São oito mortes da capital, com sete homens: 41 anos, com hipertensão e diabetes; 57, com doença pulmonar obstrutiva crônica; 64, com diabetes; 70, com doença de Parkinson; 38 e 61, sem comorbidades; e 68, com hipertensão e obesidade. A vítima do sexo feminino é de 76 anos, com hipertensão e diabetes.

De São Cristóvão, duas mortes: homem, 73, sem comorbidades, e mulher, 71 anos, com diabetes. De Itabaiana, duas mulheres, de 46, sem comorbidades, e 63, com hipertensão e diabetes. De Tobias Barreto, três mortes, sendo duas mulheres, de 45 anos, com obesidade, e 71, com hipertensão, e homem de 66 anos, sem comorbidades.

De Lagarto, também duas mortes: homem, 72, com hipertensão e diabetes; e mulher, 74 anos, com cardiopatia e hipertensão. Poço Verde também registrou duas mortes: homem, 96, sem comorbidades; e mulher, 83, com cardiopatia, hipertensão e pneumopatia. De Neópolis, mulheres de 89, com cardiopatia, e 64, sem comorbidades.

Em outros municípios: mulher, 78, de Pinhão, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; homem, 48, de Frei Paulo, com doença hepática crônica e doença renal crônica; homem, 47, de Muribeca, com pneumopatia crônica; mulher, 74, de Malhador, com diabetes e hipertensão; mulher, 72, de Maruim, com obesidade; homem, 78, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular; homem, 32, de Ribeirópolis, sem comorbidades; e homem, 65, de Itabaianinha, sem comorbidades.

São 25.679 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 83.842 exames e 35.702 foram negativados. Estão internados 696 pacientes, sendo 276 em leitos de UTI (154 na rede pública, sendo 152 adultas e 2 pediátricas; e 122 na rede privada, sendo 117 adultas e 5 pediátricas) e 420 em leitos clínicos (241 na rede pública e 179 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.979 exames coletados.