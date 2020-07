O Confiança entrou em campo na noite da última quarta-feira, 22, contra o Sport, na Arena Cajueira, em Pernambuco, pela última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste. A partida valia vaga para as quartas de final da competição.

Os pernambucanos saíram na frente, aos 28 do segundo tempo, após drible Jonata Gómez que invadiu a área e só tocou para Marquinhos abrir o placar. A equipe proletária empatou a partida aos 41 minutos da segunda etapa, após uma cobrança de escanteio que Nirley aproveitou e mandou para as redes, encerrando o jogo em 1 a 1.

Com o empate, o Confiança terminou a primeira fase do Nordestão na liderança do Grupo B, com 14 pontos, seguido pelo Ceará (14); Vitória (14); e pelo Santa Cruz (13). Já o Leão da Ilha conseguiu abocanhar a última vaga do Grupo A, graças ao empate com a equipe sergipana e a derrota do ABC diante do CSA. A primeira posição ficou com o Fortaleza que somou 17 pontos; na cola dos cearenses vem o Bahia, também com 17; seguido pelo Botafogo (PB), com 13, e pelo Sport com 10.

Essa foi a primeira vez que o Confiança conseguiu avançar para as quartas de final da competição. Agora, a equipe sergipana encara o Santa Cruz, no próximo sábado, 25, em local que ainda será definido.