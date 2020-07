Segundo levantamento do Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Sergipe ocupa a quinta colocação entre os estados com mais casos confirmados do novo coronavírus por 100 mil habitantes.

O estudo traz dados atualizados até o dia 19 de julho, e Sergipe aparece com 1.968 casos confirmados de covid-19 a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Roraima (4.204); Amapá (3.985); Distrito Federal (2.733); e Amazonas (2.194). A média nacional é de 999 casos por 100 mil habitantes.

Em relação a mortalidade, Sergipe registra uma taxa de 48,9 mortes por 100 mil habitantes, permanecendo na 10ª posição do ranking nacional por estados. Entre os três primeiros do país estão o Ceará com 78,6; Amazonas 76,0; e Roraima 70,8. No Brasil a média é de 37,8 mortes por 100 mil habitantes.

Ainda de acordo com os resultados do estudo desenvolvido pelo Observatório de Sergipe, o estado registrou 3.553 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de janeiro até o dia 19 de julho deste ano. Em 2019, o número foi de apenas 206 internações no mesmo período, o que representa um aumento de 1.625%.

O estado também registrou um grande aumento no número de mortes por SRAG que subiram de 12 em 2019 para 834 em 2020, ou seja, entre janeiro e julho deste ano ocorreram 68,5 vezes mais mortes por SARG, se comparado ao mesmo período do ano passado.