Foi autorizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o repasse de R$ 19,1 mil para que o Governo do Estado dê continuidade à ampliação do sistema de abastecimento de água em Lagarto.

No total, foram repassados mais de R$ 3 milhões para ações de saneamento básico em seis estados, sendo eles: Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

De acordo com o MDR, “a responsabilidade pelas intervenções é dos estados e municípios e os pagamentos são feitos de acordo com a execução dos serviços”.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, “além de garantir mais qualidade de vida à população quando os serviços estiverem concluídos, esses empreendimentos estão contribuindo para a geração e manutenção de empregos nesta fase de pandemia”.