Para tentar conter o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Simão Dias determina, por meio do Decreto 2.827, de 23 de julho de 2020, que a participação na feira livre fique restrita aos feirantes do município, a partir da próxima segunda-feira, 27.

Além disso, todas as bancas e barracas e/ou pontos de comercialização deverão ser armados, respeitando o distanciamento de dois metros, no mínimo, de um feirante para o outro.

Ainda de acordo com o decreto, fica proibida a abertura ou funcionamento de todos e quaisquer comércio aos domingos, incluindo supermercados e farmácias, exceto na modalidade delivery.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, as medidas são temporárias e devem durar enquanto os índices da Covid-19 continuarem altos no município.