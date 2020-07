O Portal Lagartense vem acompanhando todas as publicações do Governo de Sergipe e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde as medidas preventivas, decretos, boletins diários, até informações sobra a taxa de ocupação dos leitos de UTIs.

É fato que todos se preocupam com os números da doença, tendo em vista as vidas perdidas, o número de internações e de pessoas que estão em isolamento domiciliar.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lagarto registrou 1.343 casos confirmados de covid-19, ou seja, 313 a mais do que o número registrado há uma semana.

Enquanto isso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis para a covid-19 está em 90% no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) e 25 lagartenses estão internados até momento, segundo a SMS. Em contrapartida, a taxa de isolamento domiciliar em Lagarto é de apenas 39%, segundo o último levantamento da SES.

Observando o quanto a doença vem se agravando em nosso município, o Portal Lagartense foi às ruas conferir se a população tem feito seu papel a cerca da principal medida ­— e definitivamente a única ­­— para não contrair a doença que é ficar em casa.

Levando em consideração os diversos vídeos postados nas redes sociais e os inúmeros apelos ao nosso portal, buscamos entender realmente quem vem contribuindo para o avanço da doença em nossa cidade.

Em questão de minutos, nossa equipe flagrou várias pessoas que se enquadram no grupo de risco simplesmente desfilando em pleno centro, como idosos e mães com bebês de colo. E para piorar, muitos deles sequer estavam usando máscaras.

Sendo assim, como podemos sair culpando instituições, pessoas e administradores, se nós mesmos é quem mais contribuímos para que a doença cresça e se espalhe pela cidade?

A equipe do Portal Lagartense registrou todos esses fatos com imagens reais que mostram a falta de responsabilidade de muitos cidadãos lagartenses que parecem desconsiderar que essa doença mata tanto nossos familiares e amigos quanto pessoas que também são amadas por outras em nosso município.